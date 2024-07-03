Бойцы ВСУ раздавили сослуживца гусеницами «мотолыги» в зоне СВО

Одного из украинских боевиков переехали свои же сослуживцы во время боя в Часовом Яре, раздавив гусеницами «мотолыги», или многоцелевого транспортера легкого бронированного. Об этом РИА «Новости» рассказал командир штурмовой группы ВСУ Валентин Гриднев, который сдался в плен российским военным.

Он заявил, что в тот момент штурмовики ВС РФ заняли второй этаж здания, где находилось его подразделение. По словам Гриднева, он как командир группы запросил подкрепление, но российские военные поразили его еще на подходе, используя дроны. После этого он вызвал машину для эвакуации.

Дальше все произошло очень быстро. «Мотолыга» сначала рванула задом, потом начала разворачиваться.

«Я не видел, но, говорят, парень хотел оббежать ее. И просто его „мотолыгой“ переехали», — рассказал он.

Пострадал еще один его боец, которого должны были эвакуировать. Его несли с открытыми переломами, но он зацепился за какой-то поручень транспортера, но парня никто не затянул, а потом машина рванула. По словам Гриднева, он не знает, что с ним дальше произошло.

Он также добавил, что боевики нацбатальона «Кракен»* должны были их прикрывать, но сбежали со своих позиций еще до прихода регулярных частей украинской армии.

* Нацбатальон «Кракен» признан террористическим и запрещен на территории РФ.