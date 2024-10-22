Украинский военный попал в плен из-за заклинившего автомата

Украинский боевик Владимир Горбатко вместе со своей группой попал в российский плен на территории Курской области из-за заклинивших автоматов. Об этом он рассказал РИА «Новости» .

«Все было сырое, сделал 3-4 выстрела — он заклинил. То же самое другой. Все наши автоматы клинили. Гранат не было. Когда меня брали, высунулся из окопа — два автомата на меня торчали», — сообщил он.

Боевик отметил, что киевское командование перед заброской на территорию России внушало военнослужащим, что это будет легкое задание, которое продлится три дня.

«Заехали на позиции, сказали, чтобы не переживали, что мы просто охраняем их. Но оказалось не так, пришлось закапываться в землю, чтобы выжить под огнем артиллерии. В одной лежке нас было шестеро», — добавил Горбатко.

Ранее российские десантники недавно заняли опорный пункт ВСУ в Курской области. Перед этим они уничтожили группу украинских военных.