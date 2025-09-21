Бывший солдат Вооруженных сил Украины с позывным Капибара пострадал из-за атаки со стороны сослуживца. Об этом он рассказала в интервью РИА «Новости» .

Боец служил в добровольческом отряде имени Александра Матросова.

«Я выбегал, по мне впереди никто не стрелял. Лежал при уходе один (бывший сослуживец — прим. ред.), тоже раненый, который отстреливал этот периметр. Был выстрел отсюда, потому что зашла она (пуля — прим. ред.) снизу в подмышку и вышла сверху», — отметил экс-военный.

Он объяснил, что рикошетом так сделать не получилось бы.

Добровольческий отряд имени Александра Матросова создали из бывших солдат ВСУ, преимущественно уроженцев Днепропетровской области. Они сформировали освободительное движение для борьбы с руководством Украины.

Ранее украинский солдат запаниковал при виде бойцов ВС России и открыл огонь, помешав сослуживцам сдаться в плен.