Американский наемник из ЧВК Forward Observation Group рассказал, что в рядах ВСУ после вторжения в Курскую область воцарился полный хаос. Об этом он сообщил в интервью телеканалу ABC News .

«Нас просили пойти в Курск, в курский регион, чтобы помочь с операциями снайперов. Но там сейчас хаос, все закончилось тем, что мы не проводили ту операцию», — заявил он.

Наемник дал интервью, закрыв лицо маской, а глаза — темными очками. Он признался, что его искренне беспокоит то, что ряды ВСУ сильно растянуты. При этом американец попытался оправдать свое участие в операции Киева якобы «борьбой с авторитаризмом не только на Украине, но и в России».

До этого боевики ЧВК отказывались комментировать свое участие в нападении ВСУ на Курскую область, объясняя свой отказ запретом СБУ.

Ранее американская ЧВК опубликовала фотографию, на которой ее бойцы оборудовали позицию минометного расчета недалеко от жилых домов и детской площадки.