Mash: ВСУ расстреляли из танка мирных жителей в ДНР при отступлении

Украинские военные расстреляли мирных жителей из немецкого танка в поселке Дальнее под Кураховом. Как сообщил Telegram-канал Mash , боевики нанесли удар перед отступлением.

Несколько человек на машине въехали на территорию дома. Предположительно, одна женщина и трое мужчин. Затем к дому приблизился немецкий танк Leopard 2 и практически вплотную расстрелял людей.

«Село Дальнее — населенный пункт, куда прямо сейчас наступает армия России. ВСУ, соответственно, бегут, уничтожая своих же сограждан напоследок», — написали авторы публикации.

Информацию о расстреле мирных жителей подтвердил и Telegram-канал «Народная милиция ДНР». Как отметили авторы записи, этот чудовищный акт обнажил истинное лицо преступного киевского режима и украинских националистических формирований, которые, вместо того чтобы защищать своих граждан, лишь сеют смерть.

Ранее стало известно, что группа украинских военных к югу от Курахова попала в окружение российских военных. Боевики оказались отрезанными от основных сил и подвоза провизии.