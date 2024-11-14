Украинский тайник с тоннами ингредиентов для изготовления наркотиков нашли в Мариуполе

Тайник украинских нацбатов с более чем тремя тоннами ингредиентами для приготовления наркотиков обнаружили в Мариуполе. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.

Правоохранители установили, что найденные прекурсоры использовались ВСУ для изготовления наркотических средств, которые затем контрабандой поставлялись в Россию. Сотрудники Экспертно-криминалистического центра МВД ДНР изъяли химикаты для дальнейшего исследования и утилизации.

«Оперативники УФСБ проводят дополнительные оперативно-разыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к организации незаконного канала поставки наркотиков на территорию России», — отметили в пресс-службе.

Ранее в Мариуполе нашли крупный схрон с боеприпасами и патронами. Предположительно, противник заготовил его при отступлении с целью проведения диверсий и терактов. Взрывотехники уничтожили все опасные устройства на специальном полигоне.