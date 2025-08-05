Украинский спецназ поплатился за пиар. Пропаганда стоила боевику жизни

Боец спецназа ВСУ погиб при съемках видеоролика в Сумской области

Молодой украинский боец погиб при съемках пиар-ролика о рейде ВСУ в Сумской области. Такую информацию предоставили источники РИА «Новости» в российских силовых структурах.

По информации собеседника агентства, сотрудники 144-го и 73-го центров Сил специальных операций Украины опубликовали в сети кадры, где пытались показать налет на позиции войск России.

Среди прочих на видео фигурирует 21-летний младший сержант Василий Фетько с позывным «Вуйко». Российские военные при анализе видео заметили, как предполагается, его тело.

Собеседник агентства добавил, что сами съемки сопровождались демонстрацией поездок на багги, стрельбой по деревьям и постановочными сценами.

Он предположил, что гибель Фетько — не единственная потеря украинских спецподразделений в этом столкновении. Также источник РИА «Новости» опроверг фейковые заявления украинской стороны о гибели российских военных.

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