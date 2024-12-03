Украинский солдат захотел увидеть живущую в Курске семью и открыл огонь по бойцам ВСУ

Украинский военный Руслан Сычевский сдался в российский плен, чтобы увидеть живущую в Курске семью. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Боевик рассказал, что в Курске живут его отец, два брата и сестра, тогда как он с матерью жил в Харькове. Его мобилизовали в конце августа, а спустя две недели отправили в Курскую область.

Военного определили в танковую бригаду, но не объяснили, где находится танк. В итоге мужчина без оружия пришел на позиции морпехов 810-й бригады и сдался в плен. Его попросили лишь пострелять в сторону расположений ВСУ.

«Не мог отказать в благодарность за понимание и человечность. Во мне никто не видел врага, а в блиндаже царила братская атмосфера», — сказал Сычевский.

Ранее украинские военные вместе с техникой сдались в плен российской армии под Новомлынском.