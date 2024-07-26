Украинский солдат решил сдаться в плен после получения агитлистовки

Минобороны: боец ВСУ в зоне СВО получил агитлистовку и сдался в плен

Российские артиллеристы на одном из участков боевых действий выпустили снаряды с агитационными листовками. После этого сдался в плен солдат Вооруженных сил Украины Дмитрий Булий, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

Артиллеристы выпустили реактивные агитационные снаряды калибра 220 миллиметров по позициям ВСУ с расстояния более 25 километров. Они использовали специальные боеприпасы, начиненные рулонами агитационных листовок вместо взрывчатых веществ. Украинских военных призвали сложить оружие. Один из них так и сделал.

Булий рассказал, что его подразделению поручили охранять дорогу. Бойцы сделали два окопа, но потом их перебросили на другую позицию. С нее солдаты убежали.

«Я спрятался, перебежал дорогу — там канава глубокая. Я по той канаве немного пробежал, нашел бумажку и увидел, что можно на российскую сторону перейти. Я так и сделал — перешел на российскую сторону», — сказал он.

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