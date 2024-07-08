Украинский солдат рассказал, почему решил сдаться в плен

Группа бойцов ВСУ сдалась в плен под Авдеевкой, вдохновившись примером угнавшего с украинских позиций Т-64 Максима Лихачева. Об этом рассказали ТАСС военнопленные.

В числе сдавшихся в плен оказались военнослужащие 59-й отдельной мотопехотной и 107-й реактивной артиллерийской бригад. Как заметил один из военнопленных Денис Беляев, заступая на позиции в районе Невельского, он увидел угнетенное и бесперспективное состояние своих сослуживцев. Боец предложил им тихо сдаться.

«Мы рассудили, что лучше быть живым в плену, чем мертвым на позициях. Мы видели в интернете, как люди сдаются даже на боевых машинах и у них все получается, вот и у нас получилось», — подчеркнул Беляев.

Военнопленный — уроженец Мелитополя. Он прибыл в Одессу на заработки несколько лет назад. Там его схватили сотрудники военкомата. Беляев подчеркнул, что решил сдаться в плен после ситуации с Лихачевым. Вместе с ним пошли на этот поступок еще трое солдат ВСУ.

Лихачев недавно получил российское гражданство. Мужчине уже выдали паспорт.