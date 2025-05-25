РИА «Новости»: солдат ВСУ пробыл в зоне СВО 1,5 часа и попал в плен России

Украинский боевик Сергей Гончаров провел в зоне специальной военной операции всего полтора часа, после чего мужчину захватили в плен. Об этом он рассказал РИА «Новости» .

Военнопленный признался, что его подразделение застали врасплох.

«Все произошло быстро. Нас привезли, я в плен попал максимум через час-полтора. Не рассчитывали, что попадем в окружение», — заявил он.

Гончаров добавил, что на позициях вместе с ним находились еще двое боевиков ВСУ. Они сидели в окопе, а российские бойцы незаметно подошли с тыла и пленили их. Военный признался, что даже понять ничего не успел.

Минобороны России в пятницу сообщило о возвращении 270 военных и 120 гражданских лиц из украинского плена. Взамен киевскому режиму вернули 270 военных и 120 гражданских лиц. В субботу стороны вновь провели обмен — по 307 военных.