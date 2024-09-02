Украинский снаряд застрял в асфальте возле жилых домов в Новой Каховке

ВСУ за сутки выпустили по мирным жителям Херсонской области более 40 артснарядов. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале .

Он рассказал, что украинские военные обстреляли Алешки, Каховку, Новую Каховку, Днепряны, Каиры, Малую Кардашинку, Новую Збурьевку, Старую Збурьевку и Подстепное.

В Новой Каховке одна из мин застряла в асфальте около жилых домов. По словам Сальдо, обезвредить снаряд можно только с помощью накладного заряда на месте. Губернатор подчеркнул, что саперы примут все меры безопасности, а людей эвакуируют.

Ранее из-за обстрела со стороны ВСУ пострадали пять жителей Херсонской области. Военные также атаковали населенные пункты с помощью дронов-камикадзе. Сальдо уточнил, что раненым окажут необходимую медицинскую помощь. По его словам, в ближайшее время начнется ремонт больницы. Всего с 29 по 30 августа ударам подверглись семь населенных пунктов, уточнил глава региона.