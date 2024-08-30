Сальдо сообщил о пяти раненных в Херсонской области после атаки ВСУ

Губернатор Сальдо: в Херсонской области пять человек пострадали при атаке ВСУ

В результате атак украинских войск за последние сутки в Херсонской области пострадали пять мирных жителей. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале .

По населенным пунктам области украинские военные за сутки выпустили более 40 снарядов, а также активно применяли дроны-камикадзе. Обстрелам подверглись семь населенных пунктов, уточнил глава региона.

Ранения получили пять мирных жителей: двое — в Алешках при атаке FPV-дронов на центральную районную больницу, двое — в Каирах и один — в Днепрянах, уточнил Сальдо.

По его словам, пострадавшим окажут всю необходимую медицинскую помощь. В ближайшее время начнется ремонт больницы, добавил губернатор.

Накануне ВСУ нанесли удар по зданию городской больницы в Алешках. Из-за атаки противника повреждения получили несколько помещений больницы, включая детское отделение. При обстреле также пострадала медицинская сестра.