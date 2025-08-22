Причастных к терактам агентов украинской разведки поймали в ДНР

Сотрудники ФСБ задержали в ДНР двоих граждан России, причастных к терактам и их подготовке. Об этом сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.

По данным следствия, 38-летнего жителя Донецка завербовали украинские спецслужбы. Он привлек к выполнению задач своего 28-летнего знакомого, который по его просьбе ездил в Москву на разведку.

В марте и декабре прошлого года мужчины подорвали автомобили сотрудника правительства Херсонской области и бывшего высокопоставленного служащего УФСИН по ДНР соответственно. Кроме того, они готовили теракты против руководителя одного из муниципальных образований ДНР и участника специальной военной операции.

Возбуждено уголовное дело о госизмене, теракте и незаконном хранении взрывчатки. Мужчины дают признательные показания. Обоим грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.

Ранее жительница Симферополя получила 15 лет за подготовку теракта и госизмену.