Росгвардейцы уничтожили разведывательный аэростат ВСУ

Бойцы Росгвардии при боевых действиях на Южном направлении уничтожили разведывательный аэростат и более 90 беспилотников ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Всего в течение недели мобильные огневые группы и засады, расчеты постов воздушного наблюдения сбили 43 дрона-камикадзе, один гексакоптер, 50 беспилотников самолетного типа.

«Аэростат противник использовал для ведения разведки и корректировки огня», — уточнили в Росгвардии.

В пресс-службе добавили, что в Запорожской и Херсонской областях бойцы успешно противодействуют вражеской воздушной разведке и эффективно пресекают атаки БПЛА противника на гражданскую инфраструктуру.

Минобороны России утром 7 июня рапортовало, что в течение ночи средства противовоздушной обороны сбили 95 украинских беспилотников над территорией страны и акваторией Черного моря.