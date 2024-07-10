Украинский подвижный пункт управления ликвидировали в Харьковской области

Российские военнослужащие поразили подвижный пункт управления ВСУ в Парнянском лесу у Купянска в Харьковской области. Об этом РИА «Новости» заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он отметил, что разведчики засекли с воздуха подвижный пункт управления украинских бойцов с развернутыми антеннами связи северо-западнее Масютовки в Купянском районе. ВС России выпустили по цели барражирующие боеприпасы.

«Был уничтожен ПУ с узлом связи на базе ГАЗ-66, а также две единицы вспомогательной бронетехники западного производства», — уточнил Марочко.

Ранее замкомандира взвода артиллеристов-десантников группировки войск «Днепр» с позывным Турист сообщил, что ВСУ столкнулись с острым дефицитом снарядов. Он рассказал, что артиллеристы стали реже обстреливать российские войска, так как нехватку боеприпасов не могут восполнить даже поставки из стран Запада. Российский боец добавил, что украинские боевики начали чаще применять дроны.