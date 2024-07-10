У ВСУ начался серьезный снарядный голод

Боец ВС РФ Турист: у ВСУ на Херсонском направлении начался снарядный голод

Фото: РИА «Новости»

Артиллеристы ВСУ на Херсонском направлении столкнулись со снарядным голодом, несмотря на помощь, поставляемую Украине западными союзниками. Об этом РИА «Новости» сообщил замкомандира взвода артиллеристов-десантников группировки войск «Днепр» с позывным Турист.

«Я думаю, что так оно и есть. В том году, мне кажется, было больше прилетов, приходов. <…> Больше сейчас работаем мы, нежели по нам», — прокомментировал он информацию о том, что украинские военные столкнулись с нехваткой боеприпасов.

При этом Турист добавил, что число вражеских беспилотников за последний месяц напротив выросло.

Ранее президент США Джо Байден на саммите НАТО сообщил, что Штаты вместе с союзниками передадут в распоряжение ВСУ допоборудование для установок ПВО, а в 2025 году Украина получит сотни ракет-перехватчиков.

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