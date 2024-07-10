У ВСУ начался серьезный снарядный голод
Боец ВС РФ Турист: у ВСУ на Херсонском направлении начался снарядный голод
Артиллеристы ВСУ на Херсонском направлении столкнулись со снарядным голодом, несмотря на помощь, поставляемую Украине западными союзниками. Об этом РИА «Новости» сообщил замкомандира взвода артиллеристов-десантников группировки войск «Днепр» с позывным Турист.
«Я думаю, что так оно и есть. В том году, мне кажется, было больше прилетов, приходов. <…> Больше сейчас работаем мы, нежели по нам», — прокомментировал он информацию о том, что украинские военные столкнулись с нехваткой боеприпасов.
При этом Турист добавил, что число вражеских беспилотников за последний месяц напротив выросло.
Ранее президент США Джо Байден на саммите НАТО сообщил, что Штаты вместе с союзниками передадут в распоряжение ВСУ допоборудование для установок ПВО, а в 2025 году Украина получит сотни ракет-перехватчиков.