Старший фермы в Полтаве заставлял рабочих перечислять ему по 500 гривен с зарплаты «на нужды ВСУ». Об этом РИА «Новости» рассказал пленный боец 46-й аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины Александр Магиня.

«На ферме нас было 10 человек. С каждой зарплаты старший — Пих Александр Николаевич — принуждал перечислять на нужды ВСУ», — рассказал военный.

Позже оказалось, что Пих на полученные деньги купил себе автомобиль.

Магиня попал на фронт в ноябре после того, как полицейские и сотрудники ТЦК остановили его на дороге. Военный сдался в плен под Курахово, где ВСУ пытались удержать позиции.

В январе глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин посетил освобожденное Курахово. Он указал на сильные разрушения в городе. По словам Пушилина, военным осталось пройти около семи километров до западной границы республики.