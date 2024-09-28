Украинский пленный рассказал, как быстро проходит медкомиссия при мобилизации

Украинский пленный Иван Золоторев рассказал, что медкомиссия у него после мобилизации заняла всего 15 минут. Видео опубликовал телеканал «Звезда» .

Мужчина пояснил, что его мобилизовали сотрудники ТЦК по пути на работу.

«И они сзади на микроавтобусе подъехали. И все, некуда было убежать. Предложили обновить данные, как говорится. За 15 минут все прошли, всех врачей», — рассказал Золоторев.

Далее его направили в Курскую область, поручив охранять подвал до прихода разведчиков. Что было в погребе, не сообщили. Украинские военные не знали и того, что разведчиков уже давно ликвидировали российские бойцы. О том, что он охранял боеприпасы, Золоторев узнал уже при сдаче в плен.

Ранее другой пленный, Александр Гусак, рассказал, что военкомам на Украине платят денежное вознаграждение за каждого мобилизованного.