Военкомы на Украине ловили мобилизованных за бонусы
Пленный Гусак: на Украине военкомам дают денежные бонусы за мобилизованных
Сотрудники военкоматов на Украине за мобилизованных получают денежное вознаграждение. Сумма бонуса составляет восемь тысяч гривен (около 17 тысяч рублей), сообщил РИА «Новости» военнопленный Александр Гусак.
«ТЦК ловили людей, и им платили за каждого человека, говорили, по восемь тысяч гривен», — сказал он.
По словам собеседника агентства, сотрудники ТЦК стараются чаще всего ловить «алкашей». Также им выгодно мобилизовывать обеспеченных молодых мужчин, с которых можно получить взятку.
Министр обороны страны Рустем Умеров ранее заявил, что показатели мобилизации на Украине увеличились в три раза. При этом не уточнялось, сколько всего человек призвали в ряды ВСУ.
Также стало известно, что на Украине запретили мобилизовать мужчин старше 50 лет. Теперь граждане этой категории перед призывом дают свое письменное согласие. По данным Минобороны Украины, в стране остановили призыв на военную службу ограниченно годных с 18 до 25 лет.