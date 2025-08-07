Сотрудников украинских ТЦК обяжут носить видеокамеры

Работники украинских военкоматов с 1 сентября начнут носить нагрудные видеокамеры, чтобы записывать процесс проверки документов и вручения повесток. Об этом заявил в своем Telegram-канале заявил министр обороны республики Денис Шмыгаль.

Он подчеркнул, что меру введут ради усиления прозрачности работы территориальных центров комплектования.

«В случае нарушения правил фиксации предусмотрена дисциплинарная ответственность», — добавил глава ведомства.

В Сети распространилось множество видеозаписей со случаями силовой мобилизации на Украине. На кадрах видно, как работники ТЦК затаскивают мужчин в микроавтобусы. В Виннице из-за насильственной мобилизации их мужей украинские женщины провели акцию протеста.

Мужчин привезли на стадион «Локомотив». Родственники мобилизованных попытались освободить их, но правоохранители, по словам депутата Верховной рады Артема Дмитрука, стали избивать и разгонять протестующих слезоточивым газом.