Украинский пленный пожаловался на тюремные законы в ВСУ

Осужденных, принятых в ряды ВСУ, заставили платить отчисления на содержание заключенных в лагере, то есть сдавать деньги в «общак». Об этом РИА «Новости» рассказал экс-заключенный, пленный боец 58-й бригады украинской армии Максим Мусиец.

По его словам, вместе с сослуживцами к месту дислокации поехал человек из круга «блатных» с позывным Бродяга.

«Нас так же там собрали и сказали, что с каждой зарплаты надо будет собираться, скидывать по пять тысяч гривен, которые будут отправляться на лагерь», — заявил украинец.

Сам Мусиец за три месяца службы в ВСУ отчислил в колонию около 15 тысяч гривен. Эти деньги уходили «непонятно куда». Так называемые «блатные» находились в сговоре с администрацией колонии, считает боевик.

Еще один сдавшийся в плен украинец попросил российское гражданство. По его словам, «на Украине делать нечего».