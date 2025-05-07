Боец добровольческого батальона имени Максима Кривоноса, сформированного из бывших бойцов ВСУ, с позывным Змей признался, что проходил военную подготовку в Великобритании. Об этом он рассказал РИА «Новости» .

По его словам, на фронте он оказался в 2023 году, причем не добровольно. Его обманули. Он устраивался на работу, когда в отделе кадров ему сказали о необходимости пройти медкомиссию в военкомате. Только его уже не выпустили и отправили в учебный центр в Житомире.

«Оттуда отправили на прохождение военной подготовки в Великобританию на 35 дней. По возвращению определили в десантно-штурмовую бригаду», — сказал Змей.

Он отметил, что весной 2023 года его бригада находилась на Донецком направлении. Если же говорить о подготовке в Великобритании, то ничего особенного в ней не было. Боец предположил, что мобилизованных туда направляли «для отмывки денег».

На сторону России он перешел, оказавшись в плену. По его словам, в батальоне он служит уже полтора года, причем отношение к бойцам намного лучше, чем в ВСУ. В российской армии людей ценят и берегут.

Ранее российский боец с позывным Палач рассказал, что украинские боевики обкалывали пленных наркотиками, пытаясь добыть информацию.