Украинская система не ставит перед собой целью победу в конфликте. Об этом заявил в Telegram-канале заместитель командира 3-го армейского корпуса ВСУ майор Дмитрий Кухарчук.

Он заявил, что в войсках процветают алкоголизм и воровство, а боевой подготовке не уделяют внимания. В этом контексте попадание в плен бойцов территориальной обороны в Сумской области, по словам Кухарчука, не случайно.

«Армии нужны немедленные реформы — прежде всего формирование смыслов. Украинцы должны понимать, за что воюют и погибают. И только тогда такие ситуации не повторятся», — написал военный.

Ранее пленный боевик ВСУ рассказал, как командование бросает убитых и раненых на позициях на произвол судьбы и мертвые тела лежат по нескольку месяцев.