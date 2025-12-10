«Наши ребята лежат мертвыми». Пленный украинец рассказал, как командование бросает бойцов
Военнопленный Иван Дзюба, захваченный бойцами группы войск «Центр» на Красноармейском направлении, рассказал, что попал на передовую против воли. Мужчина подробно описал все ужасы, происходящие на фронте, сообщил MK.RU.
По его словам, на позициях ВСУ много убитых и раненых, которых никто не эвакуирует. Они остаются без помощи на произвол судьбы.
«Много наших ребят лежат мертвыми уже по два-три месяца. Их никто не забирает, не вывозит. Есть и раненые, которых также не забирают, и со временем они становятся мертвыми», — признался Дзюба.
Военный рассказал, что они с сослуживцами ели раз в неделю.
«Не хватало ни воды, ни еды. Пили грязную дождевую воду», — добавил он.
С мультикоптера «Баба-Яга» бойцам иногда подкидывали пайки: американские, канадские, украинские, но часто с истекшим сроком годности.
