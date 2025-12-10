Военнопленный Иван Дзюба, захваченный бойцами группы войск «Центр» на Красноармейском направлении, рассказал, что попал на передовую против воли. Мужчина подробно описал все ужасы, происходящие на фронте, сообщил MK.RU .

По его словам, на позициях ВСУ много убитых и раненых, которых никто не эвакуирует. Они остаются без помощи на произвол судьбы.

«Много наших ребят лежат мертвыми уже по два-три месяца. Их никто не забирает, не вывозит. Есть и раненые, которых также не забирают, и со временем они становятся мертвыми», — признался Дзюба.

Военный рассказал, что они с сослуживцами ели раз в неделю.

«Не хватало ни воды, ни еды. Пили грязную дождевую воду», — добавил он.

С мультикоптера «Баба-Яга» бойцам иногда подкидывали пайки: американские, канадские, украинские, но часто с истекшим сроком годности.

Ранее пленный солдат ВСУ Дмитрий Агрызков поблагодарил российских военнослужащих за хорошее отношение. Он отметил, что после пленения их накормили, напоили и с ними обращались по-человечески. Пленный рассказал о состоянии своего подразделения. По его словам, у большинства мобилизованных серьезные проблемы со здоровьем.