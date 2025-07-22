Украинский мэр города Курахово организовал обстрелы мирных жителей, чтобы обвинить в этом Россию. Об этом РИА «Новости» сообщили местные жители после освобождения города российскими войсками.

«Как люди выходят с работы, начинается обстрел. Это мэр города делал», — рассказал житель Денис.

По его словам, мэр Роман Падун лично оплачивал такие атаки иностранным наемникам. Обстрелы происходили ранним утром с интервалом в несколько минут.

Как отметил Денис, журналисты прибывали на место взрывов уже через 10 минут, чтобы снять следы якобы российских ударов.

По словам другого жителя города, военные ВСУ отказались участвовать в этом, когда Падун предложил им деньги. Он уточнил, что мэр хотел вынудить людей покинуть город.

По словам очевидцев, Падун также приказал спилить тополя, которые служили укрытием от украинских дронов. Это позволяло беспрепятственно вести обстрелы центральных районов.

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