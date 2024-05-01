Российские военные уничтожили штаб командования ВСУ | 360°

Спецоперация 01 мая 2024, 14:08 Российские военные уничтожили штаб командования ВСУ Минобороны: ВС России ликвидировали штаб оперативного командования ВСУ «Юг» РИА «Новости»

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Российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили штаб оперативного командования ВСУ «Юг» в зоне спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве добавили, что войска также атаковали противника в 112 районах зоны СВО. За последние сутки системы противовоздушной обороны сбили 29 дронов ВСУ, пять французских управляемых авиационных бомб Hammer и снаряд системы залпового огня «Ураган».

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«Южная» группировка войск заняла более выгодные районы в зоне спецоперации и атаковала ВСУ около населенных пунктов Андреевка, Курдюмовка и Константиновка в ДНР.

«Потери противника составили до 400 военнослужащих», — отметили в пресс-службе.

ВСУ также лишились AN/TPQ-50, семи автомобилей, двух гаубиц Д-30, двух станций РЭБ «Нота» и «Анклав», сообщил RT.

Ранее ВС России уничтожили в зоне СВО украинский цех сборки беспилотников. Военные также ликвидировали американскую управляемую авиабомбу JDAM и реактивный снаряд РСЗО «Ураган».