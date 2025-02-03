Украинский летчик погиб во время боевого вылета

На Украине подтвердили гибель летчика Болотова во время боевого вылета

Украинский летчик Иван Болотов погиб во время боевого вылета. Об этом сообщила 831-я бригада тактической авиации Воздушных сил страны в социальной сети Facebook*.

«Погиб в бою. Не вернулся с боевого задания наш собрат, великий патриот своей страны — летчик-истребитель воздушных сил капитан Иван Болотов», — заявили военные.

Летчику было 24 года. Когда и где именно он погиб, в бригаде не уточнили. Там также не сообщили, на каком истребителе летал Болотов.

Минобороны России 3 февраля сообщило об уничтожении украинского самолета Су-27.

Накануне российские военные сбросили полуторатонную фугасную авиабомбу ФАБ-1500 на бункер, где прятались украинские пехотинцы. За координацию атаки отвечал расчет БПЛА 18-й армии группировки войск «Днепр». Бойцы скорректировали удар бомбы с помощью нового тяжелого беспилотника «Мерлин-ВР».

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