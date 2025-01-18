«Украинский легион» в Польше впервые пополнили женщины

Newsweek: в Польше стали мобилизовывать украинок в Европе для отправки на фронт

Проживающие за границей украинки подали заявления, чтобы присоединиться к «Украинскому легиону», который формируется в Польше, чтобы отправиться в зону боевых действий на стороне ВСУ. Об этом сообщило издание Newsweek .

«В условиях нехватки войск Верховная рада Украины недавно предприняла первые шаги по мобилизации женщин», — говорится в материале.

Украинки пройдут базовую военную подготовку в странах НАТО или на Украине, а потом отправятся на фронт. Подписавшие контракты в Генеральном консульстве Украины в Люблине выбрали специальности, связанные с медицинскими услугами и связью.

Издание отметило, что обсуждение участия женщин в боестолкновениях будет продолжаться в связи с растущей необходимостью Киева пополнить личный состав ВСУ.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский предположил, что президент Украины Владимир Зеленский уже задумался о мобилизации подростков в стране, но пока не знает, как «скормить народу» подобную инициативу.