«Украинский легион» в Польше распределят по разным соединениям ВСУ

Вступающие в «Украинский легион» в Польше будет распределены по отдельным воинским частям ВСУ. Об этом заявил посол Украины в Польше Василий Боднар.

В январе планируется открыть еще один набор «Легион». Сначала добровольцам предстоит пройти военную подготовку в Польше. Далее их, в зависимости от специализации, будут отправлять на полигоны для подготовки к «выполнению тех или иных функций».

«После этого идет формирование в соответствующем воинском подразделении на территории Украины, где те, кто записался в „Украинский легион“, уже находятся в непосредственном подчинении той или иной воинской части», — сказал Боднар.

«Украинский легион» — военное подразделение, в которое могут вступить граждане Украины от 18 до 60 лет, проживающие в странах ЕС. Формирование было создано 8 июля, когда Владимир Зеленский посещал Варшаву.

Ранее польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш устроил скандал из-за нацистской символики на технике для ВСУ.