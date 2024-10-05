Украинский конфликт предложили закончить «по-немецки»

Страны Запада рассматривают «немецкий» вариант завершения украинского конфликта, сообщили источники Financial Times. По их информации, Украину могут разделить по принципу ФРГ и ГДР.
По словам собеседников издания, западные чиновники рассматривают вариант, при котором Украина откажется от претензий на новые регионы России взамен на вступление в НАТО.
«„Сценарий Западной Германии“ обсуждается во внешнеполитических кругах уже более 18 месяцев», — отметили авторы статьи.
Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что Украина уже не вернет утраченные территории. По его словам, украинским властям придется пожертвовать землями — процесс может начаться после президентских выборов в США, отметил функционер.
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