FT: Запад рассматривает возможность раздела Украины по принципу ФРГ и ГДР

Страны Запада рассматривают «немецкий» вариант завершения украинского конфликта, сообщили источники Financial Times . По их информации, Украину могут разделить по принципу ФРГ и ГДР.

По словам собеседников издания, западные чиновники рассматривают вариант, при котором Украина откажется от претензий на новые регионы России взамен на вступление в НАТО.

«„Сценарий Западной Германии“ обсуждается во внешнеполитических кругах уже более 18 месяцев», — отметили авторы статьи.

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что Украина уже не вернет утраченные территории. По его словам, украинским властям придется пожертвовать землями — процесс может начаться после президентских выборов в США, отметил функционер.