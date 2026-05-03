Командир Вооруженных сил Украины в разговоре с подчиненным отчитывал его за пьянство на позициях и грозил расправой. Об этом свидетельствуют данные радиоперехвата, оказавшегося в распоряжении РИА «Новости».

На записи командир несколько раз спросил, пьян ли его подчиненный. Такое поведение заметили не первый раз.

«Теперь слушай меня. Или ты себя нормально ведешь, или тебе конец, ты меня понял?» — сказал украинец.

Ранее источник в силовых структурах сообщил, что военные 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ зверски расправились с пенсионеркой, оставшейся в Казачьей Лопани Харьковской области. Те, кто отказался участвовать в преступлении, дезертировали.