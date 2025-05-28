Украинский командир раскрыл слабость ПВО Patriot перед «Искандерами»

Игнат: системы ПВО Patriot не справляются с «Искандерами» из-за их траектории

Ракетные комплексы «Искандер» Вооруженных сил России преодолевают систему ПВО Patriot благодаря нестандартной траектории полета. Об этом заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире украинского телеканала «Рада».

Он отметил, что уже давно украинцы сталкиваются с «Искандерами», которые летят по необычной траектории.

«Ракеты маневрируют и осложняют работу системам Patriot. Как известно, они в автоматическом режиме сбивают баллистику», — пояснил Игнат.

Он уточнил, что автоматика комплекса не всегда успевает рассчитать точку встречи с целью, траектория полета которой изменяется.

По словам военачальника, подобные колебания при заходе на цель сильно снижают эффективность Patriot против российских ракет.

Ранее после удара ВС России по полигону спецназа в Шостке «Искандером», в результате которого погибли 70 солдат ВСУ, на Украине вспыхнул скандал. Некоторый депутаты Рады обвинили в гибели солдат главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.