Украинский командир признал превосходство российских военных в строительстве окопов

Российские военные окапываются лучше, чем солдаты ВСУ. Об этом в эфире YouТube-канала «Новости.Live» заявил командир инженерно-авиационной группы спецназа «Крылья Омеги» ВСУ с позывным Айрон.

Ведущая отметила, что украинцы недовольны тем, что российские солдаты научились лучше строить фортификационные сооружения, а солдаты ВСУ так и не смогли построить заграждение в Харьковской области. Айрон согласился с заявлением и отметил, что россияне на 100% окапываются лучше.

«Меня всегда удивляла их мотивация. <…> Они окапываются просто колоссально. Наши так не окапываются. Это факт, который нужно признать», — ответил командир.

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