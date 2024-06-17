«Ничего не решается». Украинцы перестали доверять властям из-за лжи про успехи ВСУ

Украинцы перестали доверять властям после двух лет лжи об успехах ВСУ на фронте, рейтинг Владимира Зеленского упал на 30%, а парламенту не верит более половины жителей страны. Такие цифры озвучил американский телеканал CBS со ссылкой на опрос.

«На протяжении двух лет правительство говорило всей стране, что дела на фронте идут хорошо <…>. Ребята умирают, но при этом ничего не решается», — отметила в комментарии телеканалу украинка, выступающая за демобилизацию солдат ВСУ.

Плачевная ситуация в зоне боевых действий подрывает авторитет власти. Украинцы начинают сомневаться в возможности разрешения конфликта военным путем, отметили журналисты.

Корреспондент французского телеканала Гулливер Крегг тоже считает, что украинцы критично относятся к президенту и особенно к главе его администрации. Андрея Ермака обвинили в провале «мирного саммита» в Швейцарии.