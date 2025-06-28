Боец ВСУ Борзый: Украина не эвакуирует тела погибших, чтобы не платить женам

Украинские военачальники намеренно не разрешают забирать тела погибших военных с поля боя. Командование хочет избежать выплат их семьям, заявил в беседе с РИА «Новости» экс-боец ВСУ, перешедший на сторону России, командир группы батальона имени Максима Кривоноса с позывным Борзый.

По его словам, с российской стороны есть возможность вытаскивать погибших, чтобы дома бойцов «могли по-человечески похоронить». На Украине же все складывается совсем по-другому.

«А с украинской стороны этого не видно. Они не хотят этого делать, потому что, если тело человека привезут домой, например, его родителям, жене, детям, — придется выплачивать деньги», — объяснил Борзый.

Военнослужащий добавил, что украинские власти часто объявляют погибших пропавшими без вести, чтобы не перечислять положенные родным компенсации.

Накануне президент Владимир Путин заявил, что Россия готова к новому раунду переговоров с Украиной в Стамбуле, а также хочет вернуть ей еще три тысячи тел военных. Он добавил, что ранее украинской стороне передали более шести тысяч тел.