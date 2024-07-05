Украинский генерал рассказал о продвижении российских войск под Торецком

Российские военные продвинулись в районе населенного пункта Торецк в Донецкой Народной Республике. Об этом украинскому изданию NV сообщил генерал-лейтенант Игорь Романенко.

«Они использовали ротационный вопрос. Так или иначе, боя уже завязались на окраинах города», — сказал он.

Романенко отметил, что ВСУ вынуждены отступать в Часовом Яре под мощным ударами российский артиллерии. Еще одним фактором он назвал слабую укомплектованность подразделений на этом участке.

«Российская армия идет на различных участках линии боевого соприкосновения, в том числе районах Угледара и Купянска», — добавил генерал-лейтенант.

Ранее боевики ВСУ пожаловались на стратегические проблемы в ДНР из-за тактики российских войск. Они отметили, что тандемная работа артиллерийских орудий и ударных дронов «Ланцет» доставляет им серьезные проблемы.