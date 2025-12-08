Украинский FPV-дрон прицельно атаковал велосипедиста в Белгородской области

Мирный житель пострадал в результате атаки ВСУ в Белгородской области. Об том заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

«В результате атаки ВСУ ранен мирный житель. FPV-дрон целенаправленно атаковал мужчину, который передвигался на велосипеде в селе Гора-Подол Грайворонского округа», — написал он.

По словам Гладкова, пострадавшего госпитализировали с осколочными ранениями. Сейчас он в отделении реанимации, врачи оказывают помощь пациенту.

На прошлой неделе в Белгородской области в результате атаки беспилотников пострадали два человека в поселке Борисовка Борисовского округа. На место оперативно выехали врачи и помогли им. От транспортировки в стационар пострадавшие отказались.

Также после атаки БПЛА выбиты стекла и фасады многоэтажки, двух коммерческих зданий и одного административного, повреждения получили три легковые машины.