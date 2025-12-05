Два человека пострадали в результате атаки БПЛА в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Фото: Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков/Telegram

Украинские беспилотники атаковали поселок Борисовка Борисовского округа в Белгородской области, два мирных жителя пострадали. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Двоим мужчинам с осколочными ранениями ног бригада скорой помощи оказала медицинскую помощь на месте. От предложенной транспортировки в стационар пострадавшие отказались», — заявил он.


Также разбились стекла и фасады многоквартирного дома, административного и двух коммерческих зданий. Еще повреждения зафиксировали у трех легковушек. На место ЧП прибыли сотрудники оперативных служб. Другую информацию о последствиях выясняют.

Сегодня за ночь средства противовоздушной обороны уничтожили 41 украинский беспилотник. Дроны ликвидировали над Крымом, Краснодарским краем, Самарской, Саратовской, Волгоградской и Ростовской областями.

