Два человека пострадали в результате атаки БПЛА в Белгородской области

Украинские беспилотники атаковали поселок Борисовка Борисовского округа в Белгородской области, два мирных жителя пострадали. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

«Двоим мужчинам с осколочными ранениями ног бригада скорой помощи оказала медицинскую помощь на месте. От предложенной транспортировки в стационар пострадавшие отказались», — заявил он.

Также разбились стекла и фасады многоквартирного дома, административного и двух коммерческих зданий. Еще повреждения зафиксировали у трех легковушек. На место ЧП прибыли сотрудники оперативных служб. Другую информацию о последствиях выясняют.

Сегодня за ночь средства противовоздушной обороны уничтожили 41 украинский беспилотник. Дроны ликвидировали над Крымом, Краснодарским краем, Самарской, Саратовской, Волгоградской и Ростовской областями.