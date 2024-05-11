Украинский FPV-дрон атаковал легковушку рядом с белгородским хутором | 360°

Спецоперация 11 мая 2024, 12:18 Украинский FPV-дрон атаковал легковушку рядом с белгородским хутором Гладков: FPV-дрон ВСУ ударил по легковому авто у хутора Церковный, есть раненый

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Недалеко от хутора Церковный украинские националисты ударили по ехавшему легковому автомобилю при помощи FPV-дрона. В результате взрыва пострадала мирная жительница, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«У женщины осколочные ранения мягких тканей затылочной области и правой лопатки, а также проникающее осколочное ранение в левую плевральную полость», — уточнил он.

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Скорая помощь доставила пострадавшую в больницу № 2 Белгорода.

Под обстрел ВСУ также попало село Головчино Грайворонского городского округа. Осколки украинских снарядов повредили четыре частных жилых домовладения: в них выбило окна, посекло фасады, кровли и заборы.

«Оперативные службы работают на месте, подомовой обход территории продолжается», — подчеркнул Вячеслав Гладков.

В селе Новостроевка-Первая в результате сброса взрывного устройства на автомобиль погиб мужчина.