Украинский дрон влетел в автомобиль под Белгородом

ВСУ вновь ударили по Белгородской области, написал в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. Он уточнил, что в результате атаки вражеского дрона на автомобиль в Малиновке ранения получили два человека, еще одна пострадавшая обратилась за помощью после обстрела Новой Таволжанки.

Атакованная дроном машина получила серьезные повреждения. Пострадали супруги — с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями скорая помощь доставляет их в областную клиническую больницу.

Пострадавшую из Новой Таволжанки доставили в больницу № 2 в Белгороде. В волоконовском селе Новое в результате детонации украинского беспилотника сгорела легковушка, а в Тишанке дрон повредил линию газоснабжения. Энергетики приступят к восстановлению объекта после согласования с Минобороны. В Козинке вражеский боеприпас попал в частный дом. Власти уточняют последствия обстрела ВСУ.

На Западе поддержали действия Украины. Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что ВСУ необходимо позволить наносить удары западным оружием вглубь России. По его мнению, это якобы приблизит наступление мира.