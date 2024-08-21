Снятие запрета на применение западного оружия для нанесения ударов по России якобы поспособствует «миротворческим усилиям», написал на странице в соцсети X глава евродипломатии Жозеп Боррель. По его словам, решение может «спасти» Украину.

Боррель отметил, что снятие ограничений на использование оружия «укрепит самооборону Украины», сократит разрушения и продвинет миротворческие усилия. Кто их прикладывал — он не уточнил.

По словам главы евродипломатии, ЕС полностью поддерживает украинские власти в сложившейся ситуации. Боррель добавил, что ждет переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, которые должны состояться на следующей неделе в рамках встречи министров обороны и иностранных дел стран ЕС. По предварительным данным, она состоится 29–30 августа.

США подливают масла в огонь, поставляя оружие Украине, заявил глава Ростеха Сергей Чемезов. Он напомнил — несмотря на санкционное давление Запада, Россия в рамках проведения СВО чувствует себя уверенно.