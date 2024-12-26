Боец самообороны пострадал из-за атаки ВСУ на Белгородскую область
Вооруженные силы Украины атаковали два автомобиля в Белгородской области с помощью БПЛА. Боец самообороны получил ранение, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Первый удар ВСУ пришелся на село Черемошное.
«Бойца самообороны с открытой раной ноги бригада скорой доставляет в городскую больницу № 2 города Белгорода», — написал Гладков.
Вторая атака произошла в селе Муром. ВСУ полностью уничтожили автомобиль. Водитель в последний момент успел выскочить из машины.
Утром 26 декабря боевики ударили беспилотником по Грайворонскому округу. В результате повреждения получили 15 машин. В нескольких домах выбило стекла.
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