Боец самообороны пострадал из-за атаки ВСУ на Белгородскую область

Вооруженные силы Украины атаковали два автомобиля в Белгородской области с помощью БПЛА. Боец самообороны получил ранение, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

Первый удар ВСУ пришелся на село Черемошное.

«Бойца самообороны с открытой раной ноги бригада скорой доставляет в городскую больницу № 2 города Белгорода», — написал Гладков.

Вторая атака произошла в селе Муром. ВСУ полностью уничтожили автомобиль. Водитель в последний момент успел выскочить из машины.

Утром 26 декабря боевики ударили беспилотником по Грайворонскому округу. В результате повреждения получили 15 машин. В нескольких домах выбило стекла.