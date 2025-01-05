Украинский дрон ударил по тренажерному центру Запорожской АЭС

Запущенный украинскими боевиками беспилотник атаковал корпус учебно-тренировочного центра Запорожской атомной электростанции. В здании находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. Об этом сообщила пресс-служба станции .

Там уточнили, что беспилотник ударил по крыше корпуса Г учебного центра. В результате атаки никто не пострадал. Здание повреждений не получило.

«Атаки ВСУ являются прямым нарушением семи принципов обеспечения ядерной безопасности и пяти принципов безопасности Запорожской АЭС, установленных МАГАТЭ на Совете Безопасности ООН», — подчеркнули в пресс-службе станции.

В конце декабря постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что украинские власти начали кампанию психологического террора против сотрудников Запорожской атомной электростанции.

Он пояснил, что через социальные сети и другие интернет-площадки работники получают угрозы в свой адрес и адрес своих семей.