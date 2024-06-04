Украинский дрон ударил по машине скорой помощи в Херсонской области

Дрон ВСУ атаковал машину скорой помощи в Таврийске. Водитель выжил, но автомобиль сгорел полностью, сообщил в Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, украинские военные обстреляли сразу несколько населенных пунктов в Новокаховском городском округе. В Таврийске под удар БПЛА попала скорая.

«Атаки по машинам скорой уже стали фирменным почерком киевских террористов», — констатировал Сальдо.

Он подчеркнул, что работу региональной системы здравоохранения ВСУ подорвать не смогут, несмотря на продолжающие попытки сделать это.

В Днепрянах, по данным главы региона, из-за обстрела пострадал автомобиль местного жителя. Обошлось без жертв.

Несколькими днями ранее Сальдо отмечал рост коррупции из-за ужесточения режима мобилизации украинскими властями.

«С правого берега сообщают, что взяточники из так называемых ТЦК, пользуясь вседозволенностью, взвинтили расценки до 10-17 тысяч долларов с человека за разовый откуп от призыва», — подчеркнул он.

Особо зверствуют «людоловы» с западной Украины в Херсоне, добавил он. Сотрудники военкоматов караулят мужчин на блокпостах при выезде из города. Одного херсонца задержали при попытке выехать в Николаев. Он смог откупиться. «Решение вопроса» стоило его семье 10 тысяч долларов. Это типичный случай, заметил Сальдо.