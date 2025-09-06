Украинский дрон убил водителя «газели» в Белгородской области

Украинский беспилотник подорвал автомобиль «газель» в районе хутора Масычево Грайворонского округа. В результате погиб водитель, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

Он отметил, что горящую машину потушили бойцы самообороны.

Еще один мирный житель погиб из-за удара ВСУ по селу Новая Таволжанка Шебекинского округа.

«Бойцы самообороны доставили его в Шебекинскую ЦРБ. Врачи сделали все возможное, борясь за его жизнь до последнего, но полученные ранения оказались несовместимы с жизнью», — подчеркнул губернатор.

Также беспилотник ВСУ атаковал мирного жителя, который ехал на автомобиле в районе села Борки Валуйского округа. Мужчина получил ранения и минно-взрывную травму, его доставили в тяжелом состоянии в больницу.

Ранее два водителя пострадали в результате атаки дронов на Горловку. Мэр города Иван Приходько рассказал, что ВСУ ударили по автобусам в поселке шахты имени Н. А. Изотова.