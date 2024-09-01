Украинский дрон сбили в Орловской области

Губернатор Клычков сообщил о сбитом БПЛА ВСУ в Орловской области

Фото: РИА «Новости»

Средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат в небе над Орловской областью. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Андрей Клычков.

«Киевский режим этой ночью снова атаковал Орловскую область. Сбили один вражеский БПЛА, повреждений и пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте происшествия», — написал он.

Пресс-служба Минобороны ранее в воскресенье сообщала, что дежурные средства ПВО в течение прошлой ночи ликвидировали 158 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе по одному над территорией Тверской, Орловской и Ивановской областей. Наибольшее число беспилотников уничтожили над Брянской и Курской областями — по 34 и 46 соответственно.

Также украинские боевики попытались атаковать Московский нефтеперерабатывающий завод, отмечал мэр российской столицы Сергей Собянин.

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