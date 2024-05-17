Минобороны показало кадры уничтожения украинских морских дронов в Черном море | 360°

Спецоперация 17 мая 2024, 20:07 Минобороны показало кадры уничтожения украинских морских дронов в Черном море

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Экипажи патрульных катеров и вертолетов Черноморского флота уничтожили в акватории Черного моря водные дроны Вооруженных сил Украины. Видео поражения плавсредств украинских боевиков опубликовала пресс-служба Минобороны России.

Украинские безэкипажные катера обстреляли с бортов российских кораблей и с вертолетов. Один из подбитых украинских аппаратов зафиксировали на видео в тот момент, когда он был объят пламенем.

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В сообщении отметили, что ликвидацию беспилотников провели в ночное время.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что Вооруженные силы России поразили порт в городе Южный Одесской области Украины. Целью ударов могли стать предприятия, на которых изготавливают беспилотные надводные аппараты, а также позиции РСЗО HIMARS американского производства.