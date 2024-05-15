Украинский дрон сбили на Татарстаном | 360°

15 мая 2024, 10:04
Украинский дрон сбили на Татарстаном
Минобороны: украинский беспилотник уничтожили над Татарстаном
Российские системы противовоздушной обороны ликвидировали украинский беспилотник над Татарстаном. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Попытку киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА военные пресекли 15 мая около 07:30.
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«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Татарстан», — указали в оборонном ведомстве.
По данным Telegram-канала Baza, дрон сбили в Верхнеуслонском районе республики.
В аэропортах Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения для обеспечения безопасности полетов. Воздушные гавани Татарстана не принимает и не отправляет воздушные суда.
Ранее украинские боевики с помощью дронов атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске. В результате на одном из НПЗ вспыхнул пожар, под удар также попало общежитие. Несколько человек пострадали.
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