Временные ограничения ввели в аэропорту Казани | 360°

Важное 15 мая 2024, 09:30 Временные ограничения ввели в аэропорту Казани Росавиация: в аэропортах Казани и Нижнекамска ввели ограничения РИА «Новости»

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Для обеспечения безопасности полетов в аэропортах Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет воздушные суда с 07:27, аэропорт Нижнекамска — с 07:55.

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«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — передал пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

По данным онлайн-табло аэропортов, задержаны несколько рейсов на вылет и на прилет.

Ранее воздушное пространство над Нижним Новгородом, Казанью и Набережными Челнами закрывали 17 апреля. Ограничения на работу аэропортов также вводили для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. На запасные аэропорты тогда увели пять самолетов.